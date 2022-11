Graduation Ceremony Class 2022 all’Istituto Pertini-Montini-Cuoco

CAMPOBASSO – Graduation Ceremony Class 2022 giovedì 24 novembre 2022 alle ore 11 per gli ex studenti dell’Istituto Tecnico Biotecnologico “Pertini”. Alla presenza di Autorità, Presidenti di commissione, familiari e docenti, nell’Auditorium del Biotecnologico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco” in via Scardocchia a Campobasso, il Dirigente Scolastico, prof. Umberto Di Lallo, saluterà, con la proclamazione ufficiale, i neo diplomati. La cerimonia si svolgerà secondo la tradizione americana con tanto di “tocco” e “lancio” e con gli auguri di un futuro prospero e ricco di soddisfazioni per ciascuno di loro. Intanto l’Istituto “Pertini” si prepara ad aprire le porte e ad accogliere ragazzi e famiglie per l’Open day in programma domenica mattina, 27 novembre 2022, sia per il Biotecnologico di via Scardocchia che per il Linguistico di via Principe di Piemonte.