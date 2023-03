10° Green game Molise: i nomi delle scuole finaliste 2023

REGIONE – É arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale Green Game Molise. Oltre 500 i finalisti provenienti da tutta la regione che parteciperanno all’evento, giovedì 9 marzo al Centro di Ricerca Polymeres di Pozzilli, messo a disposizione da RES – Recupero Etico Sostenibile del gruppo Valerio.

Infatti, grazie proprio alla collaborazione con RES, il Green Game ha coinvolto gli studenti degli Istituti Secondari di II Grado su temi molto importanti come le corrette pratiche di raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale.

Il road show di Green Game ha riscosso molto successo, grande entusiasmo e partecipazione da parte degli Istituti Secondari di II Grado.

Ecco le Scuole finaliste: l’I.I.S.S. “G. Lombardo Radice” di Bojano (CB), l’I.S.I.S. “Pertini – Montini – Cuoco” di Campobasso, l’I.T.T. “Marconi” di Campobasso, l’IPSSEOA “Federico di Svevia” di Termoli (CB), il Liceo “G. Maria Galanti” di Campobasso, il Liceo dell’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo” di Agnone (IS), l’I.S.I.S. “Fermi – Mattei” di Isernia, l’I.S.I.S. “Majorana – Fascitelli” di Isernia e l’I.S.I.S. “Cuoco – Manuppella” di Isernia.

Le classi finaliste si batteranno per ottenere il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME MOLISE 2023 oltre ai premi messi in palio per le prime tre scuole che saliranno sul podio: contributi per l’acquisto di materiale didattico di € 750,00 per la 1^ classificata, € 500,00 per la 2^ classificata, € 250,00 per la 3^ classificata. Inoltre saranno stabilite le Scuole (una per ogni provincia) che rappresenteranno il Molise alla Finale Nazionale prevista il 26 maggio prossimo a Roma a Cinecittà World.

Al “Polymeres” saranno presenti i rappresentanti della Regione Molise e delle Amministrazioni Comunali coinvolte nel progetto, oltre ai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi: Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea ai quali va il merito indiscusso di aver portato Green Game nelle scuole del Molise.

“Si è conclusa un’altra bellissima edizione del Green Game, la decima. Per dieci anni siamo entrati in centinaia di scuole e incontrato migliaia di ragazzi, sia online in tutta Italia, che in presenza, nelle classi, in ogni regione del sud. Un lungo viaggio che si conclude in Molise e Basilicata, due regioni che ci hanno accolti con entusiasmo e un’ampissima partecipazione. Negli ultimi mesi, nelle province di Potenza, Matera, Campobasso e Isernia, abbiamo incontrato alunni e insegnanti, referenti politici del territorio e chi ogni giorno lavora per gestire i rifiuti urbani. Attraverso il gioco abbiamo cercato di raccontare diverse realtà, offrendo spunti e possibilità di confronto. Ed il risultato è stato entusiasmante. Ancora una volta leggiamo negli occhi dei ragazzi la voglia di sapere, di scoprire e di capire perché il riciclo dei materiali e la raccolta differenziata sono così fondamentali per il nostro Paese” – hanno dichiarato i Rappresentanti dei Consorzi Nazionali per il Riciclo degli imballaggi in acciaio (Ricrea), alluminio (CIAL), carta e cartone (Comieco), plastica (Corepla), plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack) e vetro (Coreve).

Quest’anno il progetto festeggia il 10^ anno di attività, dopo le edizioni nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, in Lazio, in Calabria, in Campania, in Abruzzo e due edizioni digitali.

Il grande successo del format è dovuto dalla metodologia utilizzata, estremamente “giovane” e vicina al linguaggio delle nuove generazioni. I formatori di Peaktime, Alvin Crescini e Stefano Leva fanno una lezione non frontale che coinvolge attivamente i ragazzi. Successivamente, durante la fase di verifica, vengono utilizzate tecnologie interattive che attraverso il quiz, misurano il livello di apprendimento degli studenti. Lavoro in team, sana competizione, velocità nelle risposte e l’attenzione prestata durante la lezione faranno la differenza!

Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da Regione Molise e dalla Città di Campobasso.