Guglionesi, Petacciato e Venarotta oggi alla giornata della Terra

GUGLIONESI – Nella serata del 30 marzo a partire dalle ore 20.00 le Associazioni Ambiente Basso Molise, L’@ltra Guglionesi, i Discoli del Sinarca, il Comitato art. 21 di Petacciato e Pianeta Genitori di Venarotta (AP) si ritroveranno in collegamento tra loro ad omaggiare il nostro Pianeta. Collegamenti in diretta dalle tre cittadine e manifestazioni che vedranno impegnati i Cittadini ad aiutare il Pianeta con “azioni del buon senso”. Infatti le Associazioni organizzatrici hanno messo insieme una miriadi di “azioni verdi“, che partono da piccoli gesti come cambiare le vecchie lampadine o usare shopper di tela, o aiutare la biodiversità cittadina oppure passeggiare in bicicletta.

Oltre le azioni verdi ci saranno dei pensieri rivolti alla giornata della Terra. Le tre cittadine partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, coinvolge cittadini, le istituzioni e imprese in azioni concrete per dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. A Guglionesi ci si ritrova tutti presso la villa comunale in Largo Garibaldi a partire dalle ore 20.00.