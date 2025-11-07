Guida sicura: 21 autotrasportatori molisani formati con Confcommercio e Fondo For.Te.

A Campochiaro corso di guida sicura per 21 autotrasportatori molisani promosso da Confcommercio Molise e For.Te.

CAMPOCHIARO – Investire nella sicurezza per rafforzare la competitività delle imprese: è questo l’obiettivo del corso di guida sicura promosso da Confcommercio Molise e Ascom Servizi Cat Molise, con il finanziamento del Fondo Interprofessionale For.Te. Nei giorni scorsi, 21 autotrasportatori molisani hanno partecipato all’iniziativa formativa nella piana matesina, acquisendo competenze fondamentali per affrontare situazioni critiche su strada.

Il corso, gratuito per le imprese, ha previsto una parte teorica e una pratica, con prove su otto piattaforme a difficoltà crescente, tra slalom e frenate d’emergenza. Gli autisti della ditta Salvatore Trasporti sono stati seguiti dagli istruttori del Settore Formativo Sicurezza Stradale della Thor, in un percorso che ha messo al centro la prevenzione e la professionalità.

“L’obiettivo è preparare i lavoratori ad affrontare scenari non coperti dalla formazione standard per la patente C o la CQC”, ha spiegato Irene Tartaglia, direttrice regionale di Confcommercio Molise. “La guida sicura è solo uno dei tanti ambiti formativi che proponiamo: si va dalla gestione dello stress lavoro correlato alla privacy dei sistemi GPS, fino all’utilizzo del tachigrafo intelligente e alla formazione con lo psicologo del lavoro”.

Confcommercio Molise, attraverso Ascom Servizi, è oggi in grado di offrire percorsi formativi in tutti i settori economici, grazie all’attivazione di tre progetti finanziati dal Fondo For.Te. “Siamo al fianco delle imprese per accompagnarle nella crescita, offrendo ai lavoratori aggiornamenti puntuali e alle aziende molisane strumenti per competere in un mercato in evoluzione”, ha concluso Tartaglia.

Aderire al Fondo For.Te. consente alle imprese di trasformare il contributo INPS dello 0,30% in risorse gratuite per la formazione continua. Le aziende interessate possono rivolgersi agli uffici Confcommercio Molise di Campobasso (Colle delle Api) e Termoli (Via Polonia) per ricevere assistenza sui Piani Formativi attivi.