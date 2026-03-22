Agnone, il 22 marzo in scena “I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa”

Domenica 22 marzo al Teatro Italo Argentino di Agnone va in scena “I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa”

AGNONE – Ultimo appuntamento della stagione teatrale 2025/2026 al Teatro Italo Argentino, che domenica 22 marzo alle ore 18:00 accoglie “I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa”, brillante commedia scritta da Agnese Fallongo e interpretata dalla stessa autrice insieme a Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con Ars Creazione e Spettacolo, chiude una stagione particolarmente apprezzata dal pubblico e sostenuta dal Comune di Agnone, confermando ancora una volta il ruolo del teatro come presidio culturale fondamentale per l’intero territorio dell’Alto Molise.

Sul palco, Fallongo, Caputo ed Evangelisti danno vita a una storia che mescola con abilità commedia e thriller, giocando con i segreti di famiglia, le dinamiche domestiche e le piccole ipocrisie quotidiane. Un testo brillante, sostenuto dalle musiche originali di Tiziano Caputo, dalle scenografie di Andrea Coppi e dai costumi firmati da Daniele Gelsi, che accompagna lo spettatore in un intreccio vivace, ironico e sorprendente.

Per il pubblico agnonese si preannuncia un finale di stagione coinvolgente, capace di unire risate, tensione narrativa e una scrittura teatrale di grande ritmo.

I biglietti sono disponibili presso la sede della Pro Loco, online su Ciaotickets (costo da 11 a 24 euro).