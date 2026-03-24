“Il mercato volontario dei crediti di carbonio: opportunità e prospettive”, convegno a Campobasso

CAMPOBASSO – “Il mercato volontario dei crediti di carbonio: opportunità e prospettive – Sviluppi tecnici ed evoluzione del progetto”, questo il tema del convegno che si terrà mercoledì 25 marzo, a partire dalle ore 9.30, nell’Aula “Mendel” dell’Università degli Studi del Molise, Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti, a Campobasso. Con l’espressione “crediti di carbonio”, o carbon credit, si identifica un sistema che permette a enti, aziende e privati di scambiare crediti che rappresentano la riduzione o l’assorbimento di emissioni di gas serra.

Finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, “GECO 2.2” vede coinvolti: Coldiretti Molise, Legacoop Romagna e Ciheam Bari (partner associati rispettivamente delle Regioni Emilia Romagna e Puglia), Legacoop Marche, l’Agenzia per lo sviluppo rurale della contea di Zara (partner associato del Ministero dell’Agricoltura croato), la Regione di Dubrovnik Neretva e la OGAM (Associazione olivicoltori Mastrinka). Scopo del Progetto è quello di creare un mercato volontario dei crediti del carbonio in agricoltura fra le regioni adriatiche, promuovendo pratiche che migliorano il contento di carbonio nel suolo e nella biomassa, favorendo la resilienza delle aziende agricole da inondazioni e siccità. Il convegno, di rilevanza nazionale, vedrà la partecipazione di un parterre d’eccezione composto da personalità politiche e tecniche.

In apertura dei lavori porteranno il loro saluto: il Magnifico Rettore dell’Unimol, Giuseppe Peter Vanoli, il Direttore Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Unimol, Raffaele Coppola, il presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa, il presidente della CCIAA del Molise, Paolo Spina, il presidente regionale dell’Onaf Molise, Pietro Occhionero, ed il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Seguiranno gli interventi tecnici di Claudio Colombo, docente Unimol, Vincenzo Verrastro, dirigente Ciheam Bari, Giuseppe Pulina, docente Uniss, e Ruggiero Sardaro, docente Unifg.

La tavola rotonda che seguirà le relazioni tecniche sarà moderata dal presidente dell’Assostampa Molise, Giuseppe Di Pietro, e verterà sugli “Aspetti organizzativi e potenzialità del mercato volontario dei crediti di carbonio”. Ad essa prenderanno parte: Antonio Cinti, Coordinatore scientifico progetto GECO 2.2, Paolo Spina, Presidente CCIAA Molise, Antonio De Cristofaro, docente Unimol, Angelo Sanzò, dirigente Legambiente Molise, Salvatore Micone, Assessore regionale all’Agricoltura, e Claudio Papa, presidente Coldiretti Molise.