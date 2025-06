CAMPOBASSO – Il Servizio Civile Universale rappresenta una straordinaria opportunità di crescita personale, formazione e cittadinanza attiva per migliaia di giovani in tutta Italia. Nelle aree interne del Molise, in particolare, si sta rivelando uno strumento concreto di valorizzazione del capitale umano, di rafforzamento del tessuto sociale e di contrasto allo spopolamento.

Per approfondire il suo impatto in questi contesti e riflettere sulle prospettive future, si terrà un evento di rilievo lunedì 23 giugno 2025, dalle 9:30 alle 12:30, presso il Parco Tecnologico IRCCS Neuromed di Pozzilli.

L’incontro, dal titolo “Il Servizio Civile quale opportunità di impegno per i giovani nelle aree interne”, sarà un’occasione di confronto e dialogo tra Istituzioni, esperti del settore e protagonisti del Servizio Civile, con l’obiettivo di approfondire temi centrali come le riforme in corso, il ruolo degli enti e dei volontari nei territori e le sfide future legate alla valorizzazione delle aree marginali. A sottolineare il rilievo nazionale dell’iniziativa, sarà la partecipazione del Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Michele Sciscioli, la cui presenza testimonia l’attenzione concreta delle Istituzioni verso i giovani e i territori più fragili del Paese.

Interverranno:

Aldo Patriciello, Europarlamentare – Circoscrizione Sud

Quintino Pallante, Presidente del Consiglio Regionale del Molise

Giuseppe Peter Vanoli, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise

Stefania Passarelli, Consigliera regionale delegata alle Politiche Sociali

Riccardo Terriaca, Presidente Confcooperative Molise

Introduce:

Michele Sciscioli, Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Interventi a cura di:

Vincenzo De Bernardo, Confcooperative Federsolidarietà

Patrizia Pano, Presidente ANPEAS

Melina Marena, Coordinatrice SCU – Agenzia Agorà

Giovanni Rende, Direttore UNSC

Marco Miniscalco, Rappresentante regionale del SCU per il Molise

L’iniziativa è rivolta a giovani volontari e aspiranti, enti accreditati, istituzioni locali, associazioni, operatori del terzo settore e a tutti coloro che credono nel valore del Servizio Civile come strumento di coesione sociale e leva per lo sviluppo dei territori marginali