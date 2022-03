Il Teatro del Loto ai primi posti della classifica per il Premio Art Bonus

FERRAZZANO – “Un mese fa sembrava impossibile solo immaginarlo. Oggi invece con gioia possiamo annunciare che il progetto Art Bonus del Teatro del Loto di Ferrazzano ha superato i 5.500 voti in tutta Italia ed è nei primissimi posti della classifica provvisoria (primo assoluto fra i Teatri) che il 21 marzo lascerà in gara, per altri 10 giorni sui Social, i 10 progetti più votati per il Premio Art Bonus dell’anno 2021”.

Lo annuncia su Facebook il vice governatore Vincenzo Cotugno, assessore regionale alla cultura, aggiungendo: “Tutti noi molisani possiamo sostenere con gioia questo Progetto, esempio di resilienza culturale attiva nel Molise dei Borghi interni, con un semplice click sul link qui riportato. Ogni tanto è bello ricordare che anche Davide può vincere con Golia!”.