“Il tutto è falso il falso è tutto”, presentazione del libro a Pietracatella

PIETRACATELLA – Venerdì 18 agosto, alle ore 18 presso la Biblioteca comunale a Pietracatella, si terrà la presentazione del libro “Il tutto è falso il falso è tutto” di William Mussini. Il libro ci permette di fare un divertente quanto fantasioso salto in avanti di vent’anni. Una proiezione iperbolica il cui contenuto rientra nelle tipologie di pensiero surreale, immaginifico ed ipotetico. Guardare al passato, il nostro attuale presente, come fossimo dei sopravvissuti che raccontano come eravamo e cosa ci accadde negli anni del Covid-19.

Il libro è edito da Gump Edizioni, presente da oltre dieci anni sul territorio molisano.

La presentazione del volume verrà coordinata da Antonia Fracasso, presidente Pro Loco Pietramurata, che ha organizzato l’incontro. A conclusione ci sarà l’intervento dell’autore William Mussini.

Nato in Molise nel 1969, William Mussini è autore, scrittore e regista di cinema indipendente e teatro sperimentale. Ha da sempre coltivato la passione per la fotografia, per il cinema e la letteratura filosofica. E produttore audiovisivo dal 1996 con la Mad Video e produttore cinematografico dal 2013 con la società INCAS S.r.l., con la quale ha realizzato la produzione del montaggio del lungometraggio “Il viaggio” nel 2018. Ha ideato e realizzato numerosi cortometraggi che hanno ricevuto diversi e prestigiosi premi nazionali ed internazionali.

L’iniziativa rientra tra le attività legate a “Città che legge 2022-2023” titolo che ha avuto il Comune di Pietracatella dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura) del Ministero della Cultura.