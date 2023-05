ANCONA – “Viviamo da sempre in un territorio isolato, la cui carenza infrastrutturale grava pesantemente sulla vita dei cittadini e sulle potenzialità di sviluppo di ogni segmento produttivo. L’autostrada ci sfiora solo per un piccolo tratto (l’unico casello è a Termoli), il sistema stradale è insufficiente e la rete ferroviaria esistente è arretrata e spesso inutile per i lunghi tempi di percorrenza. Tutto questo ha da sempre reso il Molise una regione difficile da raggiungere e nella quale è complicato spostarsi. Eppure siamo al centro dell’Italia, a pochi chilometri dalla fascia tirrenica e quasi nel mezzo della dorsale adriatica. Soffrono situazioni analoghe la Puglia, l’Abruzzo e le Marche. Di questo si è parlato ieri ad Ancona, in un convegno al quale ha partecipato anche il vicepresidente di Confindustria Molise con delega alle infrastrutture Rino Morelli” si apprende da una nota di Assindustria Molise.

“Durante l’evento di ieri – fa sapere Morelli – è stato illustrato il progetto del Centro Studi Confindustria e OpenEconomics che prevede un intervento di profonda trasformazione dell’attuale linea ferroviaria adriatica, che verrebbe sostituita dall’alta velocità posta su una fascia più arretrata di territorio rispetto a quella attuale che costeggia il mare. Dotare la fascia adriatica dell’alta velocità – aggiunge Morelli – consentirebbe alle regioni interessate (Puglia, Molise, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna) di recuperare il gap con il resto del Paese che già può vantare l’Alta velocità, ma non solo; consentirebbe all’Italia di avere una ulteriore infrastruttura moderna e necessaria per collegare il Paese al resto dell’Europa attraverso il corridoio 9, vale a dire l’asse viario individuato dall’Ue per l’interconnessione degli Stati membri. Ci sarebbe, poi, un ulteriore aspetto positivo, ossia l’opportunità di trasformare l’attuale linea ferroviaria adriatica, che in molti tratti si affaccia sul mare, in una metropolitana di superficie, con notevoli vantaggi in termini di spostamento delle persone. Ciò che manca nel progetto, a mio avviso, è l’idea di estendere la tratta ferroviaria dell’alta velocità fino a Lecce. Fermarla a Bari, sarebbe un’occasione persa che l’Italia non può consentirsi. Su questo progetto illustrato ieri – conclude Morelli – metterò tutto il mio impegno come vicepresidente di Confindustria Molise. Penso fin da ora, come ho detto ieri nel mio intervento, che sarà fondamentale procedere con bandi di gara snelli e appalti veloci, affinché il tutto si possa realizzare entro il 2035”.

Di seguito forniamo alcuni dati dello studio del Centro Studi di Confindustria e OpenEconomics: