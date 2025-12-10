In Molise pronto soccorso pediatrico prorogato al 2026

Da
Redazione
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CAMPOBASSO – Il Pronto Soccorso Pediatrico sarà attivo in Molise anche nel 2026. I commissari Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, d’intesa con il direttore generale per la Salute Lolita Gallo, hanno disposto che l’Asrem provveda a garantire, anche per il prossimo anno, la continuità dell’ambulatorio per i piccoli pazienti nei giorni festivi e prefestivi nei presìdi di Campobasso, Termoli, Isernia e Agnone.

“La decisione – spiegano i commissari – trova giustificazione nell’ampio consenso che l’iniziativa ha trovato presso le famiglie a supporto dei bisogni assistenziali pediatrici nelle giornate in cui gli ambulatori dei pediatri di libera scelta non sono attivi e nel contributo offerto nel migliorare l’appropriatezza degli accessi ai Pronto Soccorso ospedalieri”.

Bonamico e Di Giacomo fanno inoltre sapere che appena saranno attribuite alla Regione Molise le disponibilità finanziarie destinate agli obiettivi di carattere prioritario, verrà definito con un apposito decreto il relativo finanziamento.

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