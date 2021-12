BOJANO – Fiamme nella notte scorsa in una attività di onoranze funebri di Bojano. Il principio di incendio si è sviluppato in via Molise intorno alle ore 2.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento i focolai all’interno del locale. Non si segnalano danni strutturali. Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare le cause dell’incendio.