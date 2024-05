Incontro sulla transizione energetica nella sede del CSV Molise di Campobasso

CAMPOBASSO – La transizione energetica e la produzione da fonti green sono i temi al centro dell’incontro in programma lunedì 13 maggio, dalle ore 17 alle 19, nella sede del CSV Molise di Campobasso in Contrada delle Api. L’evento organizzato dal Movimento Consumatori è finalizzato a presentare l’iniziativa di respiro nazionale ESC Energy, ovvero il progetto con cui l’associazione informa i cittadini sugli obiettivi fissati dall’Agenda Onu 2030 per ciò che concerne l’efficientamento energetico, sia sotto il profilo normativo (piano REPowerEU) sia rispetto all’incentivazione di comportamenti più responsabili e utili ad applicare la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).

L’evento sarà aperto dai saluti del presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro, che evidenzierà come la struttura, in tandem con le associazioni attive nel settore, sia impegnata per agevolare l’aumento di una consapevolezza green nelle comunità locali. «Vogliamo far conoscere il sistema energetico e le prospettive di questo settore che coinvolge tutti – ha spiegato Filippo Poleggi, presidente del Movimento Consumatori Campobasso che coordinerà anche l’incontro – Illustreremo il modo per affrontare i problemi dei costi e non solo». Quella di domani sarà quindi l’occasione per spiegare gli obiettivi del progetto, vale a dire innanzitutto sviluppare un sistema di competenze che garantisca l’acquisizione e la messa in rete di dati e informazioni sul tema dell’energia. Ma con Esc Energy il Movimento Consumatori vuole anche favorire la creazione di iniziative che incentivino il coinvolgimento della società civile nei processi decisionali del legislatore nazionale.