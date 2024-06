Iss: Molise al top in Italia per vaccinazioni antinfluenzali

CAMPOBASSO – Il Molise è al primo posto in Italia per la copertura vaccinale antinfluenzale (22,8 per cento) tra i cittadini di età compresa tra i 18 e 64 anni (media Italia 12,8 per cento). E’ quanto emerge da un report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) relativo al monitoraggio ‘Passi’ per il biennio 2022-2023. Sul podio anche Valle d’Aosta (20 per cento) e Toscana (15,6 per cento). Ultima posizione per la Provincia autonoma di Bolzano. Molise virtuoso, e prima posizione, anche per la copertura vaccinale (66,8 per cento) nei 18-64enni con almeno una patologia cronica e per quelli senza patologie croniche (16,9 per cento).

“Il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale fra le persone adulte di 18-64 anni – si legge nel documento – non è frequente ed è andato riducendosi negli anni fino a scendere al 6,6% nella campagna vaccinale 2015-2016. Successivamente, però, l’adesione è andata aumentando raggiungendo il valore massimo del 15% nel 2020-2021, in piena pandemia Covid-19, per poi diminuire nuovamente con le campagne successive del 2021-2022 e del 2022-2023 e attestarsi al 13%”.