Jamme Bbelle, atto finale con la serata di gala a Larino 

LARINO – Sabato 29 aprile alle ore 18.30, presso il Teatro Risorgimento di Larino, è in programma la serata di gala del festival Jamme Bbelle, atto conclusivo di una manifestazione che ha ottenuto, oltre ogni rosea previsione, un successo straordinario. Sul palco del Risorgimento saliranno i protagonisti di questa iniziativa, i tanti artisti che hanno donato gioia e leggerezza al pubblico molisano ma anche tutti coloro che hanno contribuito con passione e professionalità alla riuscita di un evento complesso e senza precedenti per questa regione, che ha coinvolto in quasi sei mesi molte compagnie teatrali locali e nazionali e diverse città: da Santa Croce di Magliano a Isernia, passando per Agnone, Campobasso, Casacalenda, Guglionesi, Sant’Elia a Pianisi, Montagano, la stessa Larino, Termoli e Guardialfiera.

Sabato, oltre alle premiazioni, per chiudere in bellezza non mancheranno però colpi di scena e clamorose sorprese, di sicuro gradite agli spettatori. “La prima edizione di Jamme Bbelle – commenta il presidente della Uilt Molise Licursi – ha registrato sold out quasi ovunque, senza dimenticare i seminari e i corsi di formazione di assoluto livello che hanno consentito a tanti giovani di avvicinarsi al meraviglioso mondo del teatro. Siamo ovviamente soddisfatti – conclude – ma guardiamo già avanti. Lavoriamo adesso per dare una continuità al festival, per creare un vero e proprio movimento culturale e far sì che il Molise diventi a tutti gli effetti la regione del teatro popolare”.