Jesina-Campobasso 1-2, quarta vittoria consecutiva per il Lupo

CAMPOBASSO – Quarta vittoria consecutiva per il Lupo in Serie D, che allo Stadio Pacifico Carotti batte la Jesina per 2-1 con i gol di Alessandro al 17’ su rigore e Bontà al 31’, conquistando i 3 punti in inferiorità numerica. Al 57′ De Lucia accorcia le distanze per il definitivo 2-1.

Cronaca del match:

Al 17′ Zammarchi se ne va sulla sinistra, entra in area ma viene nettamente atterrato dal difensore. Sul dischetto va Alessandro, che spiazza il portiere per il vantaggio rossoblù. Al 31′ il raddoppio dei molisani: corner al millimetro di Alessandro per il colpo di testa al volo di Bontà. Nella ripresa, per la precisione al 57′, arriva la rete della Jesina: punizione dalla sinistra battuta da Villanova per la testa di De Lucia che anticipa tutti. Al 76′ viene espulso Menna per doppia ammonizione: intervento in scivolata su Villanova e l’arbitro estrae il secondo giallo, Lupi in 10. Ma il risultato non cambia.

Tabellino:

JESINA (4-4-1-1): Boccanera, Tomassini, De Lucia, Perna, Marini, Ciurlanti, Nacciarriti, Errico, Cruz, Villanova, Barchiesi. A disposizione: Anconetani, Lucarini, Tereziu, Mataloni, Mosca, Di Gennaro, Garbuglia, Ricci. Allenatore: Sauro Trillini

CAMPOBASSO (4-3-3): Natale, Fabriani, La Barba, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi. A disposizione: Cicioni, Pistillo, Martino, Sbardella, Martinucci, Tenkorang, Della Ventura, Musetti, Giampaolo. Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Peletti di Crema