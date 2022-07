“Kit creativo per l’inclusione sociale”, il docufilm a Campobasso

CAMPOBASSO – Il giorno 12 luglio alle ore 18 presso il chiosco al parco in via 24 maggio verrà trasmesso il docufilm realizzato nell’ambito del progetto InterAzioni: kit creativo per l’inclusione sociale. La regione Molise ha finanziato le azioni presentate dall’associazione Liberaluna Onlus in collaborazione con la cooperativa Cardarelli, l’associazione ANAS e Liberi di essere, rivolte a ragazzi e ragazze. A seguito del lock down le attività extra scolastiche si sono rallentate o addirittura interrotte.

Il disagio, soprattutto quello giovanile, è una cosa seria. È un problema a volte aggravato da una società assente e da una realtà familiare spesso distratta. Essere aiutati nelle difficoltà da affrontare è senza dubbio operazione quasi essenziale perché ognuno di noi non sempre riesce a trovare le risposte che cerca. Il progetto InterAzioni è nato per aiutare i minori a superare disagi legati alla socializzazione ed alla costruzione del proprio se. L’importanza di garantire a tutti i soggetti pari opportunità di cura e sviluppo delle proprie capacità di autodeterminazione è il punto focale del progetto InterAzioni.

I laboratori, progettati da esperti di arte-terapia, di psicologia, di assistenza sociale, di animazione socio educativa e comunicazione, hanno aiutato i minori a superare i disagi sociali legati alla socializzazione e potenziato le abilità alternative dei ragazzi destinatari. Migliorando tali contesti attraverso azioni creative e di cooperazione, tutti i soggetti coinvolti, in situazioni di autentica inclusione, hanno portato alla realizzazione di un docufilm prodotto dalla Shine srl con il supporto dell’associazione GEM, esperta in produzione cinematografica e in lavori di gruppo. Il prodotto audiovisivo esprime il risultato ottenuto attraverso l’equilibrio tra testo ed immagini.