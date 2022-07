La Molisana Magnolia, Baldassarre decisiva in finale di Coppa Italia U14

Eletta nel miglior quintetto dell’evento, è anche l’mvp della rassegna toscana coordinata dalla Lega Basket Femminile

CAMPOBASSO – Sono stati giorni intensi gli ultimi vissuti da Francesca Baldassarre, uno dei prospetti del vivaio La Molisana Magnolia Basket Campobasso. L’esterna brindisina, infatti, è stata grande protagonista in Toscana nella rassegna di Lega Basket Femminile della Coppa Italiana under 14.

MVP DELL’EVENTO

Impegnata in prestito con la formazione della Firenze Academy, la giocatrice rossoblù è stata decisiva nella finalissima che l’ha portata a siglare il canestro decisivo in occasione del successo nella finalissima contro Torino vinta per 40-37, con, tra l’altro, un fatturato di venti punti all’attivo ed un percorso con successi sin dal primo turno (affermazione su Pegli con 16 punti all’attivo e Moncalieri), nonché tra quarti (con Trentino Alto Adige) e semifinali (altri venti punti nell’exploit contro Sanga Milano per 54-30). Alla fine, il suo percorso ha fatto sì che la giocatrice brindisina venisse selezionata nel miglior quintetto dell’evento e centrasse anche il titolo di mvp della rassegna.

IN AMICIZIA

Centrato questo exploit, Baldassarre ha ora davanti a sé la chiamata in azzurro con la nazionale under 15 che prenderà parte dall’11 al 13 luglio al torneo dell’amicizia a Melila in Spagna. Dal 4 al 9 luglio la giocatrice campobassana sarà impegnata in allenamento a Novarello assieme al resto del gruppo per definire quelle che saranno le dodici scelte da coach Lucchesi per l’evento iberico.

TAPPA LUSITANA

In prospettiva, tra l’altro, in caso di ulteriori buoni riscontri, per la giocatrice del vivaio campobassano ci potrebbe essere anche l’opzione degli Europei under 16 in programma ad agosto a Matosinhos in Portogallo dal 19 al 27 agosto. Assieme alla corregionale (di San Severo) e compagna di club Emanuela Trozzola, Baldassarre, infatti, è inserita nella long list azzurra consegnata alla Fiba.