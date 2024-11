La Molisana Magnolia va ad affrontare la Dinamo Taranto

CAMPOBASSO – Arriva al giro di boa – la sua settima giornata – il girone B di prima fase nel torneo di serie B con Campania, Puglia, Basilicata e Calabria e per i prospetti junior La Molisana Magnolia Campobasso che, nel penultimo sabato di novembre, vanno ad affrontare una Dinamo Taranto che, dopo un avvio in sordina (tre sconfitte), ha avuto un’ultima fase di grande spessore, centrando due exploit in successione.

SETTIMANA PIENA Per i #fiorellinidacciaio, reduci da due referti gialli consecutivi (nel mezzo di una pausa di tre settimane), quello con le joniche sarà il primo di tre confronti all’Arena nell’arco di otto giorni (giovedì alle 19 ci sarà il recupero del quarto turno con Marigliano e sabato 30 alle 18.30 la prima di ritorno contro Fasano).

«Questa serie di gare sarà anche l’occasione per cercare, considerando anche l’appuntamento di sabato in under 17, di distribuire anche gli sforzi perché comunque la base di ragazze non ci manca e l’idea in prospettiva è quella di riuscire a dare un proscenio in B, portandole a giocare su questo versante, anche le 2010», spiega alla vigilia il tecnico delle rossoblù Gabriele Diotallevi.

SULL’ALTRO VERSANTE Tornando sulla contesa, invece, il coach delle giovani magnolie affacciandosi sul fronte delle rivali non può non rilevare come «troveremo una squadra in cui la sorella della nostra Francesca Mastrototaro si sta ben comportando nelle ultime gare. Ma, dalla nostra, dovrà essere un’ulteriore occasione di esperienza soprattutto per comprendere un po’ di più il gioco ed i momenti in cui far circolare bene il pallone, due aspetti fondanti per un gruppo dall’età media molto giovane. Quest’ultimo aspetto ci ha condizionato e non poco a Catanzaro e, indipendentemente dall’avversaria e dalla difficoltà della contesa, contro Taranto mi auguro di poter fare un passo in più in avanti su questo fronte».

ULTERIORI PARTICOLARI Con palla a due alle ore 18.30 il confronto sarà diretto da un tandem di fischietti campani come quello formato dal casertano Mattia Mandato e dal partenopeo Marcello Gerardo Del Gaudio con diretta streaming sulla pagina YouTube di Magnolia.

CONVOCAZIONI AZZURRE Per il vivaio campobassano, peraltro, queste sono ore di estrema soddisfazione per la chiamata in azzurro, tra le sedici giocatrici a disposizione al di fuori delle ventiquattro direttamente convocate, delle esterne Valeria Felicita ed Azzurra Giuliani con la nazionale under 16 di coach Giovanni Lucchesi, che, nel suo staff, avrà la player development coach dei #fioridacciaio Alessandra Formica per il raduno in programma al centro di preparazione olimpica di Roma dall’8 all’11 dicembre.

«Sono davvero felice per loro – chiosa Diotallevi – perché essere tra le quaranta ‘azzurrabili’ vuol dire essere sotto la visione diretta dello staff tecnico dell’Italbasket ed è un incentivo a lavorare con ancora più dedizione perché la speranza è che, col tempo, rientrino proprio nelle convocate direttamente. Peraltro, quello che mi dà ulteriore soddisfazione è sapere che, nel nostro vivaio, ci sono altre giocatrici futuribili e di interesse. A maggior ragione, poi, il fatto che ci sia proprio una campobassana attenzionata è anche un bel segnale per tutto il territorio».