“L’Asino” in scena al Teatro del Loto di Ferrazzano dal 9 al 12 dicembre

FERRAZZANO – Giovedì 9, Venerdì 10 e Sabato 11 dicembre alle ore 20.30 mentre domenica 12 dicembre alle ore 18.00 in scena al Teatro del Loto di Ferrazzano “L’Asino” di Jon Jesper Halle con Stefano Sabelli e Anna Paola Velaccio, Regìa di Gianluca Iumento. Aiuto regìa Eva Sabelli, musiche dal vivo | Arianna Sannino Disegni e scenografia di Keziat.

Lo Spettacolo, tratto da L’ASINO, è una coproduzione fra Teatrimolisani e Florian Metateatro che ha presentato questo inedito di Jesper Halle in prima mondiale ad

Asti Teatro 2021, dopo una prima mise en espace, presentata a Viterbo a Quartieri dell’Arte, a settembre 2020, in piena emergenza Covid.

Nelle sue opere, spesso in forma di dark comedy, Halle, mette in scena il lato oscuro della quotidianità̀ scandinava, quello che non traspare sotto l’apparente perfezione borghese e l’agiato e perbenismo nord-europeo. Ansie, paure, senso di inferiorità̀ e precarietà si mescolano così a rabbia repressa, frustrazioni e sogni troppo grandi per essere realizzati. Fra voglia di fuga e rifiuto delle convenzioni, il Teatro di Halle è un gioco d’equilibri e sorrisi amari, tra mitologia nordica e cronaca domestica.

L’Asino, atto unico sperimentale, scritto da Halle in una fase di ricerca e studio sulla scrittura polivocale – teorizzata ed elaborata dall’americano Paul Castagno – non sfugge a questo schema. Anzi lo esaspera. Tipico del teatro polivocale è infatti il movimento di un’azione scenica, non prevedibile, ispirata piuttosto dal dialogo interiore, subliminale e occulto, tra le voci dell’opera, in continuo scontro dialettico fra loro.

L’Asino mette in scena un serrato dialogo a due, fra un ruolo femminile realistico e uno maschile evocativo. Ne nasce un incontro/scontro che da un piano, apparentemente naturalista, improvvisamente tracima in una rappresentazione multiforme e sarcastica della società scandinava contemporanee, messa a nudo e sferzata con irridente epicità, mentre, sempre più evidenti, emergono le Voci di dentro di una donna comune.

