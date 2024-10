“L’attesa del piacere è essa stessa … piacere …” in scena a Bojano

Mercoledì 16 ottobre appuntamento al Tetro Naturale ex Cava Civita di Bojano, special guest Daniele Romano e Alessio Spina

BOJANO – “Aspettare è doloroso. Dimenticare è doloroso. Ma non sapere quale decisione prendere è la peggiore delle sofferenze”. Paulo Coelho. L’attesa del piacere è essa stessa piacere? Se “ne può parlare!” Quando? Mercoledì 16 ottobre alle 16.00 in un luogo incastonato tra le montagne del Matese e circondato dalla natura incontaminata, il Teatro Naturale ex cava di Civita di Bojano: il salotto letterario green UMDI Molise Noblesse Filitalia International, “L’attesa del Piacere è essa stessa…piacere…”, sottotitolo “porta un libro e tornerai con un’idea” si snoderà in un’atmosfera meditativa che è viatico per la vita affannata di oggi.

Un salotto outdoor, per affrontare il tema “L’attesa del Piacere è essa stessa…piacere…” alla luce dei classici della Letteratura di tutti i tempi: Beckett, Buzzati, Vanoni, Hitchcock, Leopardi.

Un successo senza tempo della musica italiana: “L’appuntamento”, l’interminabile attesa della persona con la quale la protagonista ha un incontro fisso; la speranza che questi arrivi, riscattandola da un passato sentimentale di delusioni: “Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia”.

Letture, improvvisazioni, testi poetici, canzoni, pubblicità, musica racconti, immagini…il Salotto Letterario in outdoor toccherà trepidazione, inquietudine, sorpresa, paura, suspence, voluttà, gioia, desideri. Il piacere nascosto dietro l’attesa di un qualcosa che desideriamo o di una sorpresa ha spesso lo stesso valore del qualcosa stesso.

Organizzato da Centro Studi Agorà, Umdi Un Mondo d’Italiani, Filitalia International, Molise Noblesse, Ippocrates, Aitef, Casa Molise, si avvale della preziosa collaborazione dei giovani in Servizio Civile, progetto “Comunità per Giovani” e le ragazze e i ragazzi della Youth Commission guidata da Federica Napoletano.

Ideato e condotto da Mina Cappussi, giornalista e direttore UMDI Un Mondo d’Italiani, vedrà la partecipazione di Alessio Spina cultore di Dante e dei classici latini, la zampogna suonata con maestria da Daniele Romano. Interverranno anche Michele Fratantuono con il brano “L’appuntamento” di Ornella Vanoni, Valeria Romano con “Il sabato del Villagio”, Salvatore Caracciolo con uno stralcio de “Il deserto dei Tartari”, adulti e adolescenti che hanno voglia di raccontare la propria esperienza di desiderio, stupore, paura, sorpresa, gioia e inquietudine. La grafica è di Michele Fratantuono. Addetto Stampa Franco Iadarola.

Molise Noblesse è la risposta dei giovani di Bojano al doodle virale “Il Molise non esiste”. Il Molise, dunque, esiste, ed è nobile. Per tradizioni, per storia, per accoglienza, per bellezze naturali, per dignità del suo popolo, discendente dei fieri Sabini. I Salotti Letterari sono parte integrante del progetto Molise Noblesse, Movimento per la la Grande Bellezza di una Piccola Regione, volto a costruire una immagine del Molise che sia appetibile all’esterno con un focus sui comuni piccoli e piccolissimi, scrigni di magia architettonica, urbanistica, paesaggistica, della narrazione antropologica, religiosa e del mito; gettare le basi per una lettura consapevole, da parte degli stessi molisani, della Nobiltà del Molise, affinché ne diventino consapevoli sostenitori e orgogliosi appartenenti; costruire forme di promozione della Regione Molise attraverso studi, ricerca, convegni, Caffè Letterari, cineforum, concerti, mostre, mettendo sotto la lente gli intellettuali molisani emigrati, personaggi e personalità della storia regionale.