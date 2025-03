Le troupe di Uno Mattina, Agorà, Linea Verde e Amici Animali in giro per il Molise

CAMPOBASSO – Un’esplosiva settimana quella che aspetta il Molise. Ben tre trasmissioni edite da Rai Uno, vedranno il Molise protagonista. Linea Verde, Andar per Parchi – Uno mattina – Amici Animali, le trasmissioni che attenzioneranno la regione verde d’Italia. L’Oasi WWf Guardiaregia – Campochiaro e le Mainarde gli scenari che garantiranno immagini mozzafiato e racconti dal fortissimo sapore identitario. Paolo Notari ci racconterà insieme a Nicola Merola, come nasce l’Oasi e il suo futuro con un accento sulle attività e sulle bellezze che fungono da attrattori turistico/culturali dell’Oasi tra le più estese d’Europa che a breve festeggerà i trent’anni di gestione WWf e l’istituzione del Parco Nazionale del Matese.

Una camminata tra faggete, rigogliose cascate, orchidee, animali selvatici che aprirà le porte alla bellezza stupefacente di ambienti incontaminati che si affacciano su due dei borghi più belli del Molise. Le telecamere nelle giornate del 4/5 e 6 marzo si sposteranno sulle Mainarde dove il bel borgo di Castel San Vincenzo riserverà al telespettatore tutta la sua aggraziata bellezza. L’affaccio sul lago e le acque riflettenti la catena montuosa non daranno scampo all’esclamazione positiva.

Nulla sarà lasciato al caso e nel trasferirsi a Castelnuovo al Volturno lo scenario donerà biodiversità e ragionevole forza di restanza, quella restanza che non vedrà concretizzarsi nella Rocchetta Alta che manterà di fascino le telecamere che potranno far “sentire” a mezzo le immagini, racconti di abbandono e isolamento conservati negli occhi di chi della bellezza ne fa dei suoi principali sogni. Non mancheranno storie che racconteranno la vita odierna e la forza di un popolo che resta e arricchisce il territorio con attività legate all’accoglienza e alla ruralità artigianale com’è la lavorazione del legno.

L’acqua e la storia Abbaziale saranno il giusto ristoro per un territorio dal passato glorioso. L’essenza della storia partecipata forma il racconto che terminerà a Isernia dove l’arte della panificazione resiste al tempo e garantisce futuro e genuinità. Peppone, Livio e Margherita narreranno vite e luoghi che collegano il vissuto al presente lanciando messaggi che se raccolti offrono spunti e sensazioni dal sapore dell’essere partecipanti alla vita condizionata da eventi ma condizionante se rafforzata dai contenuti identitari.

Amici Animali, la trasmissione che ci accompagna al rispetto della vita, soprattutto dei quadrupedi, ci farà compagnia, nelle riprese, il 6 marzo giorno in cui la nostra terra saluterà, nella speranza di un ritorno, la troupe di Linea Verde. Se vi fosse più coesione e coerenza popolare, forse il Molise non finirebbe nel limbo dei libri dimenticati. L’augurio di una buona visione è la giusta risposta alla dormienza e alla poca coerenza di una politica non funzionale alle prospettive reali di una delle terre più belle e importanti per storia e biodiversità al mondo.