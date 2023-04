Libri: un molisano candidato al ‘Premio Strega ragazzi 2023’

CAMPOBASSO – Giovanni Mucci, illustratore e Graphic designer di Santa Croce di Magliano, è candidato al ‘Premio Strega Ragazzi 2023’ con il libro ‘Eroi interstellari’ edito da ‘L’Orto della Cultura’ che parla di esplorazioni spaziali, avventura, scienza e storia. I testi sono di Paolo Fizzarotti, autore e giornalista ligure.

Il volume è stato presentato in diversi eventi nazionali tra cui ‘PortoImmaginario’, il Festival della letteratura per ragazzi di Portogruaro (Venezia) e il ‘Festival dello spazio’ di Busalla (Genova) organizzato da Franco Malerba, primo astronauta italiano della storia che ha anche scritto la prefazione. È un libro di divulgazione scientifica illustrata, pensato per un pubblico giovane ma godibilissimo da lettori di tutte le età, e racconta per immagini personaggi e storie che compongono il grande puzzle delle conquiste spaziali.

Dai ritratti dei protagonisti dell’esplorazione del cosmo fino alle piccole curiosità che riguardano la vita nella stazione spaziale internazionale. “La notizia della candidatura allo ‘Strega Ragazzi’, che insieme al Premio Andersen è il concorso letterario per l’infanzia più importante in Italia – racconta Mucci – è stata sorprendente ed emozionante e ci riempie di orgoglio. Ringrazio la casa editrice che ha reso possibile questa candidatura e l’autore dei testi Paolo Fizzarotti. Insieme abbiamo lavorato con grande sinergia e passione su questo progetto a ‘quattro mani’. Continueremo il nostro giro di presentazioni e abbiamo già in programma anche un incontro con i lettori e la stampa in Molise”.