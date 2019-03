Luca Abete incontra gli studenti dell’Unimol: “Imparate dalle sconfitte” [FOTO]

CAMPOBASSO – Imparare dalle sconfitte e saperle trasformare in opportunità, per rialzarsi più forti di prima. Questo il messaggio che ieri Luca Abete ha voluto lanciare agli studenti dell’Unimol, intervenuti in massa per sentirlo raccontare la sua esperienza (professionale e di vita).

L’incontro tra i ragazzi e l’inviato campano di “Striscia la Notizia” è avvenuto in occasione della tappa molisana di “Non ci ferma nessuno”, tour motivazionale che lo stesso Abete porta avanti da ormai cinque anni negli atenei italiani. L’obiettivo è quello di dimostrare che, come si suol dire, “nessuno nasce imparato”, ma si possono ottenere risultati importanti “facendo le cose per bene“, ha spiegato Luca ai presenti nel ripercorrere il proprio cammino.

Dagli esordi come clown e animatore per bambini, fino ai primi passi nel mondo delle tv locali, il 45enne professionista ha sempre cercato di non rimanere nella “zona di comfort“, bensì di sperimentarsi provando ogni volta ad alzare l’asticella. Per citare la canzone che fa da colonna sonora a questa campagna sociale, “solo chi osa raggiunge ogni cosa”.

E proprio il brano “Non ci ferma nessuno” è la grande novità di questa quinta edizione. Lo interpreta il giovane Patrizio Santo per l’etichetta discografica Ondesonore Records di Francesco Altobelli. Il tour, dopo Campobasso, prosegue adesso in altre città. Il gran finale è in programma a Roma nel mese di maggio.