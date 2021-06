REGIONE – Il Consiglio Federale, ai sensi dell’art 37 dello Statuto Federale, ha deliberato le nomine dei Delegati Regionali per il quadriennio 2021/2024. Per la Delegazione molisana della Federazione Italiana Rugby, il Consiglio ha rinnovato l’incarico al Presidente di Delegazione uscente, Marco Santone.

«La riconferma mi premia per il lavoro svolto in questi anni. Aver riposto nuovamente fiducia su di me, mi spinge con ancora più entusiasmo ad affrontare i miei compiti da rappresentante territoriale di una così importante istituzione sportiva quale è la FIR» Queste le prime dichiarazioni ufficiali avvenute nella giornata odierna.

Sempre in contatto con i club cittadini campobassani, Santone esprime con decisione i propositi del nuovo mandato: «Bisogna incrementare i tesserati cercando di ampliare il numero dei club anche sulla costa a Termoli, e nella città di Isernia. Dopo l’ultimo anno nefasto per gli sport di squadra, la ripartenza sarà difficile, quindi bisognerà percorrere strade nuove e più efficaci per diffondere il nostro meraviglioso sport. Mi sento pronto e carico ad affrontare il rinnovo del mio mandato».