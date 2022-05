“Marketing turistico culturale”, incontro di formazione a Campobasso

CAMPOBASSO – “Turismo e digitalizzazione” è il titolo del ciclo di incontri di formazione gratuiti realizzati dalla Regione Molise, in collaborazione con l’International Studies College, nell’ambito dell’attività di capacity building prevista dal progetto “Due Mari – Next generation tourism development”, inserito nell’asse prioritario Turismo e Cultura del programma Interreg IPA CBC – Italia – Albania – Montenegro.

Si inizierà il 19 maggio con il modulo “Marketing turistico culturale”, per poi analizzare gli “Approcci al digitale” giovedì 26 maggio. Altri due moduli si terranno nel mese di giugno, precisamente giovedì 9 in cui si affronteranno i temi del “Digital storytelling e proprietà intellettuale” e giovedì 16 giugno si concluderà con “Sostenibilità, cultural planning e strategie del fund raising”.

Il progetto 2 Mari rivolge grande attenzione alla formazione, indispensabile per una corretta interpretazione dei fenomeni territoriali e delle opportunità che essi forniscono all’offerta turistica, inoltre le tematiche affrontate nel ciclo di incontri “Turismo e digitalizzazione” sono fondamentali per la formazione o l’aggiornamento di professionalità che richiedano rapporti con un ampio pubblico, intercettato anche via web.

Tutti gli eventi di formazione si terranno dalle 9:30 alle 13:30, sia in presenza, presso l’Aula Magna International Studies College in via Facchinetti 3 a Campobasso, sia in streaming sulla piattaforma Meet. La partecipazione è gratuita, previa registrazione al link: https://iscollege-edu.it/due-mari-capacity-building-activity/

Una preziosa occasione di formazione per quanti operano nel settore turistico (agenzie di viaggio, attività ricettive, aziende locali coinvolte nell’accoglienza, guide turistiche, ecc.), ma anche per le amministrazioni locali e le associazioni di categoria, che avranno modo di confrontarsi con esperti del settore per valorizzare i beni e le attività culturali territoriali ed incrementare la promozione del turismo sostenibile e accessibile, come quello molisano.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa dell’International Studies College all’indirizzo: info@iscollege-edu.it, visitare il sito www.iscollege-edu-it, o telefonare al numero 0874.413943.