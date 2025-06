Maturità, sono 2.577 gli studenti candidati in Molise

CAMPOBASSO – Sono 2.577 gli studenti in Molise candidati agli esami di stato nelle scuole superiori del territorio regionale. Di questi 2.521 sono interni e 56 sono esterni, ragazzi che si presenteranno all’esame finale. La prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi, è prevista mercoledì 18 giugno, alle 8.30. Il 19 giugno si continua con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Per le sezioni Esabac, Esabac techno è prevista anche una terza prova scritta che si svolgerà martedì 25 giugno prossimo.

Per la provincia di Campobasso i candidati che sosterranno l’esame di maturità sono 1.855 mentre in quella di Isernia 722. Gli studenti sono per lo più liceali per il 57%, il 30% è iscritto a Istituti tecnici e il 13% a scuole professionali. Le commissioni sono complessivamente 77 di cui 56 nell’area collegata al capoluogo campobassano e 21 nella provincia pentra. A livello nazionale, saranno 524.415 gli studenti coinvolti nelle prove mentre le commissioni sono 13.900, per un totale di 27.698 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso vede 268.577 nei licei, 169.682 negli istituti tecnici, 86.156 in quelli professionali.