Meteo Molise: annuvolamenti e possibili temporali

CAMPOBASSO – La nostra penisola è interessata dal transito di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che, in queste ultime ore, hanno raggiunto le regioni centro-meridionali e la Sardegna, favorendo annuvolamenti e anche precipitazioni a carattere sparso, specie sull’isola, dove non si escludono manifestazioni temporalesche. Nelle prossime ore gli annuvolamenti interesseranno anche le nostre regioni centrali con possibili rovesci, specie sulle zone interne di Abruzzo e Molise, in graduale miglioramento nel corso del pomeriggio-sera.

Successivamente, alla base dei dati attuali, una veloce perturbazione atlantica diretta soprattutto verso le regioni settentrionali, si estenderà marginalmente verso le regioni centrali tra mercoledì sera e giovedì, favorendo un graduale aumento dell’instabilità anche su Marche, Abruzzo e Molise, dove non si escludono annuvolamenti, rovesci e possibili temporali. Nei prossimi giorni le temperature si manterranno pressoché in linea con le medie stagionali (temporaneo aumento mercoledì sera), almeno fino alla giornata di venerdì, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una progressiva rimonta dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale, con conseguente caldo in aumento, specie al centro-sud.