Meteo Molise: bel tempo fino a Pasqua, poi peggiora

AGNONE – La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, con temperature massime in ulteriore lieve aumento nelle prossime ore; addensamenti pomeridiani potranno tuttavia interessare le zone appenniniche, con possibili rovesci sparsi, in attenuazione in serata e in nottata.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso; nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti sulle zone interne e montuose, con possibili rovesci, per lo più localizzati sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nella giornata di giovedì 9 aprile: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili addensamenti pomeridiani sulle zone interne e montuose.

Per il resto non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni: l’alta pressione continuerà a proteggere la nostra penisola dall’arrivo di perturbazioni almeno fino alla giornata di sabato 11 aprile, mentre nelle giornate di Pasqua (12 aprile) e di Lunedì dell’Angelo (13 aprile) assisteremo, molto probabilmente, ad un graduale cedimento dell’alta pressione che, di conseguenza, non impedirà l’arrivo di sistemi nuvolosi di origine atlantica.

Se la tendenza verrà confermata, a partire da domenica 12 la nostra penisola potrebbe essere interessata da annuvolamenti e possibili precipitazioni a carattere sparso, specie al centro-sud, anche se al momento non sembrerebbe trattarsi di una perturbazione particolarmente organizzata.