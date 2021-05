Meteo Molise: in arrivo il maltempo, migliora da venerdì

CAMPOBASSO – Sulla nostra penisola la pressione è in temporanea diminuzione a causa dell’arrivo di un veloce impulso di aria fresca di origine atlantica che, in queste ultime ore ha raggiunto le regioni settentrionali e, nel corso della giornata, si estenderà verso le Marche e verso la nostra regione, favorendo un graduale aumento dell’instabilità con annuvolamenti, rovesci, possibilità di temporali, venti settentrionali in rinforzo e temperature in diminuzione.

L’instabilità si estenderà verso il Molise e verso la Puglia nel corso della serata e continuerà a manifestarsi anche nella giornata di giovedì 20 maggio, in particolare durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie lungo la dorsale appenninica, sulle zone pedemontane e, localmente, sulle zone collinari, con annuvolamenti associato a rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata.

Da venerdì 21 maggio è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se non mancheranno annuvolamenti, ma senza fenomeni di rilievo, mentre alla base dei dati attuali nel corso della prossima settimana sembra probabile la rimonta di un promontorio di alta pressione che, se confermato, favorirà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche e temperature in aumento: vedremo.