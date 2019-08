Meteo Molise, le previsioni: temperature e umidità in calo

AGNONE – Il transito di un impulso di aria fresca di origine atlantica ha provocato, nella giornata di ieri, intensi temporali dapprima sulle regioni settentrionali, in spostamento verso la Romagna e le Marche, dove i fenomeni sono stati accompagnati da violente raffiche di vento che, in serata e in nottata, hanno raggiunto anche la nostra regione, in particolare il settore collinare e costiero.

Nelle prossime ore assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se non mancheranno annuvolamenti sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, con possibili occasionali precipitazioni sulle zone alto collinari e montuose ma, rispetto ai giorni scorsi, assisteremo ad un generale calo delle temperature e dei tassi di umidità, a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca e più secca provenienti dai quadranti settentrionali, che allontaneranno anche la sabbia presente in sospensione in quota.