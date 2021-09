Meteo Molise, le previsioni: temporali in arrivo

CAMPOBASSO – Nella giornata odierna (11 settembre) i temporali, anche di forte intensità, interesseranno gran parte delle regioni meridionali, ma potrebbero formarsi anche sull’Abruzzo e sul Molise, specie dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalla giornata di domenica e proseguirà almeno fino alla giornata di martedì.

La nostra penisola è interessata dal transito di un’area di instabilità che, in queste ultime ore, ha raggiunto gran parte delle regioni meridionali e, nelle prossime ore, si sposterà ulteriormente verso levante, favorendo frequenti manifestazioni temporalesche al meridione e, localmente, anche sulle regioni centrali, in particolare su Abruzzo e Molise. Forti temporali interesseranno la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia ma i fenomeni non risparmieranno la Sicilia, localmente il Lazio e la nostra regione, tuttavia un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalle prime ore della giornata di domenica, ad iniziare dalle regioni centrali, in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio-sera.

Successivamente, alla base dei dati attuali, il tempo tornerà ad essere stabile su gran parte delle nostre regioni e le temperature subiranno un progressivo aumento a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice africana che, almeno fino alla giornata di mercoledì, si estenderà soprattutto verso le regioni centro-meridionali.