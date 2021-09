Meteo Molise, tempo in peggioramento nel weekend

CAMPOBASSO – L’arrivo di masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale ha dato luogo, nella giornata di ieri e in queste ultime ore, ad un graduale aumento dell’instabilità con addensamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche che hanno interessato anche le nostre regioni centrali, in particolare il settore adriatico. Nelle prossime ore è atteso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle Marche, in estensione verso le restanti regioni anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, saranno possibili nuovi addensamenti lungo la dorsale appenninica, localmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata.

Da giovedì, inoltre, tenderanno ad avvicinarsi corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che favoriranno un graduale aumento della nuvolosità, in attesa del transito di un sistema nuvoloso previsto nella giornata di sabato che, alla base dei dati attuali, attraverserà le regioni centro-meridionali e determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che si estenderà, probabilmente, anche ad Abruzzo e Molise.