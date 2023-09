Michela Bunino responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa

CAMPOBASSO – Rinnovate le cariche in seno al movimento femminile Coldiretti Donne Impresa Molise per i prossimi cinque anni. Al termine dell’assemblea tenuta nei giorni scorsi nella sala riunioni di Coldiretti Molise a Campobasso, presente la Segretaria regionale del Movimento, Rosanna Sassano, e il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, le imprenditrici agricole e zootecniche molisane hanno nominato Michela Bunino responsabile regionale del Movimento. La Bunino subentra a Manuela Virtuoso che resterà, come prevede il Regolamento nazionale di Donne Impresa, a supporto del Movimento in virtù delle sue comprovate capacità tecnico-organizzative, ampiamente dimostrate nel corso del suo mandato.

La carica di vice Delegata regionale è invece andata a Giovanna Cuomo, imprenditrice apistica di Campobasso, nonché Presidente dell’associazione Agrimercato Molise che unisce le aziende di Coldiretti aderenti a Campagna Amica.

Per quanto riguarda le delegate provinciali, la carica di Delegata di Campobasso è andata a Pina Santone, che raccoglie il testimone da Rosanna De Paola. La Santone sarà affiancata dalle vice Delegate Raffaella Tavone e Floriana Di Vito; Delegata di Isernia è stata invece nominata Loredana Scioli, che subentra a Gioia Neri. La Scioli sarà affiancata dalle due vice Delegate Marianna Angiolillo e Maria Amicone.