“Mogol racconta Mogol”, le più belle canzoni di Battisti a Termoli

Il 19 agosto in Piazza Vittorio Veneto il concerto dei Prendila Così per raccontare le canzoni scritte per Lucio Battisti

TERMOLI – Domani sera, venerdì 19 agosto, dalle ore 21,30 Mogol sarà ospite in Piazza Vittorio Veneto grazie all’evento patrocinato dal Comune di Termoli e sostenuto da “Il Faro – Acqua di Mare”. Una serata particolare nella quale l’artista italiano, che ha fatto cantare diverse generazioni con i suoi testi, sarà affiancato dalla band “Prendila Così” che lo accompagnerà in un viaggio musicale alla riscoperta delle più belle canzoni scritte proprio da Mogol per Lucio Battisti.

Si chiama “Mogol racconta Mogol” la serata organizzata per rendere il giusto tributo a Giulio Rapetti in arte “Mogol”. Produttore discografico e scrittore, nella sua lunga vita artistica è riuscito a pubblicare più di 1500 canzoni vantando grandissime collaborazioni con diversi cantanti dagli anni 60’ in poi.

Venerdì sera i “Prendila Così” canteranno i brani più conosciuti di Lucio Battisti mentre toccherà proprio a Mogol raccontare la genesi dei testi ricordando la particolarità di ogni singola canzone scritta per il suo mentore vocale.