RIVA DEL GARDA – Grandi numeri a Riva del Garda in occasione dei Campionati Italiani Open di Apnea Outdoor, organizzati dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) in collaborazione con la ASD Gruppo Sommozzatori Riva del Garda. Quattro record del mondo CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee), di cui due paralimpici. Nello specchio d’acqua antistante il porto di San Nicolò di Riva del Garda (TN) Simona Auteri, Ilenia Colanero, Davide Carrera e Fabrizio Pagani hanno messo a segno prestazioni iridate straordinarie nella specialità dell’assetto costante con pinne.

In questa cornice di alto livello si distingue l’atleta molisano, Nunzio Mazzocchetti, che si qualifica quattordicesimo con una profondità raggiunta di -50m.

Mazzocchetti è atleta della Asd Apnea Team Abruzzo ed è il primo molisano a raggiungere questa profondità in occasione dei Campionati Italiani Outdoor, competizione di altissimo livello e che vede la partecipazione dei più forti atleti Italiani nel mondo.

Tutta la soddisfazione di Nunzio Mazzocchetti, atleta e istruttore di apnea: “Questa è una prestazione che cercavo da tempo, mi sono allenato costantemente e con tanti sacrifici insieme a tutta la mia squadra e in particolare al mio allenatore Piero Tomeo e alla pluricampionessa mondiale paralimpica Ilenia Colanero, con cui ho condiviso le emozioni del tuffo nelle acque del lago di Garda. Abbiamo dato inizio alla partecipazione a queste competizioni e stiamo lavorando per portare il mio Molise sempre più in alto nel mondo dell’apnea. Un ringraziamento speciale va al mio allenatore Piero Tomeo e all’Apnea Team Abruzzo“.