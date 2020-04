Molise, 370 richieste alle Prefetture per riaprire le aziende: ecco la procedura per la richiesta della deroga

CAMPOBASSO – In Italia quasi 71.000 aziende bloccate hanno inviato ai Prefetti, in questi giorni, la richiesta di una deroga per poter riaprire le attività. Di queste circa il 67% riguarda 4 regioni tra le più colpite dall’epidemia di coronavirus e – come riporta Agimeg – per la precisione Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In Molise le richieste sono 370. Per le domande basta una autocertificazione in cui le imprese dichiarano di svolgere attività legate alle filiere essenziali. L’elenco di queste ultime è riportato del Dpcm del 22 marzo e nel decreto del Mise del 25 marzo e sono identificate con i codici Ateco.

Per la richiesta delle deroghe vale la regola del silenzio-assenso. In pratica se le Prefetture non dicono niente l’attività si può fare. Alcuni sindacati hanno fatto notare che alcune aziende che hanno chiesto la deroga per riaprire dicendo di essere attività funzionali alle filiere essenziali, di fatto non lo sono o hanno chiesto alle Camere di Commercio di cambiare i codici Ateco. La Cgil di Brescia riporta il caso di un’azienda che fabbrica passeggini che chiede di continuare a produrre perché vende su Amazon. E Amazon è essenziale perché è nella logistica.