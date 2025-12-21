Molise al primo posto in Italia per incidenza delle imprese femminili

CAMPOBASSO – Il Molise è al primo posto in Italia per incidenza delle imprese femminili: il 27,7% sul totale delle aziende. E’ quanto emerge da una elaborazione della Cgia di Mestre su dati delle Camere di Commercio. Al 30 settembre 2025 il numero si è attestato a 8.110 su un valore assoluto di 29.271.

Andamento che si riflette anche su scala nazionale. Il numero di donne imprenditrici presenti in Italia è infatti il più elevato della Ue a 27. Nel 2024 la platea delle partite Iva in capo alle donne presenti nel nostro Paese ha toccato la soglia di 1.621.800 unità, pari al 16 per cento del totale donne occupate. Dallo studio della Cgia emerge, inoltre, un dato singolare: le donne che fanno impresa tendono ad assumere altre donne in misura significativamente maggiore rispetto ai loro colleghi maschi.