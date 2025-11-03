A Campobasso si è tenuta la Cabina di regìa “1000Esperti PNRR”: Regione Molise fiduciosa sul completamento degli interventi entro giugno 2026, focus su sanità e fondi europei

CAMPOBASSO – Si è svolta questa mattina, presso la Sala Giunta di via Genova, la riunione della Cabina di regìa “1000Esperti PNRR”, presieduta dal presidente della Giunta regionale Francesco Roberti e dall’assessore al PNRR Michele Iorio.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in Molise, alla presenza dei rappresentanti dei sindacati confederali, Confcommercio, Confagricoltura, ANCI Molise, Provincia di Isernia e delle Unioni dei Comuni.

“Abbiamo illustrato i dati effettivi registrati sulla piattaforma Regis e i risultati raggiunti – ha dichiarato il presidente Roberti –. È emerso che i numeri della Regione Molise non sono allarmanti e che l’andamento complessivo procede nella giusta direzione per completare tutti gli interventi entro il 30 giugno 2026”.

Soddisfazione è stata espressa anche per la massiccia partecipazione e per il confronto costruttivo che ha caratterizzato i lavori della Cabina di regìa.

“Carte e target alla mano – ha aggiunto l’assessore Iorio – abbiamo dimostrato che il Molise non è così indietro come segnalato da dati nazionali non aggiornati. Non siamo i primi, ma neppure gli ultimi”.

Durante la riunione si è discusso anche dello stato di avanzamento della spesa dei fondi europei: Roberti e Iorio hanno sottolineato che entro dicembre la Regione Molise raggiungerà il target europeo, con la possibilità di registrare risultati addirittura superiori alle previsioni.

Apprezzamenti sono giunti anche dalle organizzazioni sindacali, in particolare in riferimento alla Missione Salute. I sindacati hanno ricevuto rassicurazioni in merito al completamento dei lavori edilizi, ai collaudi e alla messa in funzione delle strutture con personale sanitario.

“La mia principale azione riguarda la sanità – ha spiegato il presidente Roberti –. Le case di comunità devono diventare strutture realmente operative, capaci di fornire servizi sanitari e socio-sanitari integrati e di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso. Sto monitorando personalmente affinché entro giugno 2026 siano pienamente funzionanti”.

Nel corso dell’incontro, è stata inoltre condivisa la necessità di procedere alla revisione del Piano Territoriale per adeguarlo alle nuove esigenze del PNRR, proposta che ha ricevuto l’unanime assenso dei presenti.

La riunione si è conclusa in un clima di collaborazione e fiducia reciproca, con l’impegno comune di accelerare l’attuazione del PNRR in Molise e garantire risultati concreti a beneficio del territorio e dei cittadini.