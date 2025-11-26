Molise, cordoglio per la scomparsa dell’ingegnere Felice Di Pardo

Il presidente Roberti ricorda l’ingegnere Felice Di Pardo, direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Molise

REGIONE – Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’ingegnere Felice Di Pardo, direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Molise.

«Con la perdita dell’ingegner Di Pardo – ha dichiarato Roberti – la nostra comunità regionale, e in particolare il mondo del soccorso, perde una figura di altissimo profilo professionale, di grande dedizione e coraggio. Ha servito le comunità con impegno costante e instancabile, rendendosi sempre disponibile al dialogo e al confronto».

Il presidente ha rivolto, a nome personale e dell’intera Giunta regionale, le più sincere condoglianze alla famiglia e ai Vigili del Fuoco del Molise, sottolineando come Di Pardo abbia dedicato la sua vita alla tutela della sicurezza dei cittadini con responsabilità, zelo e altruismo.

«Alla famiglia giungano la nostra vicinanza e il nostro affetto», ha concluso Roberti.