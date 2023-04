“Molise In”, a Torella del Sannio il concerto del 1° maggio

CAMPOBASSO – “Finalmente ci siamo… con tanta fatica, sacrificio, ma con tantissima gioia, dopo un’idea pensata da tempo, la Spolt line promotion presenta il “Molise in”. Vi aspettiamo dunque il 1° maggio a Torella del Sannio, in via Croce numero 4, in un parco pieno di musica, cibo buono, divertimento e ospiti speciali”.

E’ quanto si legge in una nota dell’agenzia campobassana Spotline Promotion, diretta da Vittoria Iannacone, che annuncia il grande appuntamento in programma il prossimo 1° maggio a Torella del Sannio. Un grande concerto, ma non solo, in occasione della festa dei lavoratori. Appuntamento a partire dalle ore 12.