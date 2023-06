“Molise presenta”, evento Aast in Piazza Monumento a Termoli

TERMOLI – Si chiama “Molise Presenta” l’ultimo evento curato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e punta ad illustrare le attività e i programmi delle aziende turistiche ed eno-gastronomiche, le associazioni, i Comuni con i loro eventi, progetti, attività e tradizioni.

Una manifestazione che vuole presentare il Molise in ogni aspetto. “Molise Presenta” si terrà a Termoli, il prossimo primo luglio, in Piazza Monumento a partire dalle ore 20. Per l’occasione sarà allestita un’area dove i numerosi partecipanti testimonieranno attività ma anche tradizioni. Non mancheranno, infatti, realtà locali che saranno protagoniste anche di rievocazioni storiche e ricorrenze popolari.

L’evento di “follow-up” completa il percorso intrapreso dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo con il Programma “Le Autentiche Emozioni del Molise”.

L’Aast, infatti, fino ad oggi ha promosso il territorio ma soprattutto le imprese del settore con i prodotti di altissimo livello alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo di Milano, al Cibus e Salone del Camper di Parma, al Ttg di Rimini, al Salone “I Viaggiatori” di Lugano, alla Borsa del Turismo archeologico di Paestum, alla Borsa internazionale del Turismo delle Origini di Matera ed ora presenta le numerose realtà del territorio che hanno ottenuto ottimi riscontri nelle vetrine nazionali e internazionali nell’evento a Termoli. Per l’occasione, Piazza Vittorio Veneto sarà “vestita” di luci.

“Sono le imprese che permettono ad una regione di crescere. Sono l’ossatura di un territorio – dichiara il Commissario straordinario dell’Aast Remo Di Giandomenico – ed è giusto dare spazio e attenzione per permettere loro di illustrare idee, progetti e iniziative legate alla promozione del nostro Molise”.