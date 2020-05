Montenero, misura di sostegno per pagamento utenze: ecco il bando

MONTENERO DI BISACCIA – “Si avvisano tutti gli interessati che dalle ore 10 del giorno 19 maggio 2020 alle ore 12 del giorno 29 maggio 2020, i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici “una tantum” per il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, di cui alla misura sopra indicata emanata dalla Regione Molise, limitatamente alle utenze (gas, luce e telefonia fissa) e ai canoni di locazione scaduti e/o in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, compresi i canoni dovuti al Comune di Montenero di Bisaccia e dello IACP (sebbene i pagamenti, come è noto, sono stati rinviati a giugno 2020). Si specifica che le domande dovranno pervenire sulla casella e-mail dedicata affittieutenzemontenero.covid19@gmail.com”. Lo riferisce in una nota il Comune di Montenero di Bisaccia.

Cliccando sui link sottostanti è possibile consultare e scaricare tutti i documenti inerenti l'avviso pubblico per l'ammissione alla misura straordinaria regionale di sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell'abitazione di residenza.

