Morto Pasquale Lombardi, Cotugno: “Scompare una colonna del giornalismo molisano”

CAMPOBASSO – “Con Pasquale Lombardi scompare una colonna del giornalismo molisano. Primo direttore di Teleisernia, storica firma de “Il Tempo” Molise, per anni vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti. In pensione ha voluto dedicarsi alla sua amata comunità, Fornelli, per la quale ha profuso da assessore comunale grandi energie per organizzare eventi e manifestazioni di promozione turistica, più volte sostenute dall’Assessorato regionale. Ci mancherà la tua caparbietà e la passione che mettevi nelle cose… R.i.p. Pasquale”.

Così il vice governatore Vincenzo Cotugno (foto) saluta Pasquale Lombardi, decano dei giornalisti che purtroppo ci ha lasciato.