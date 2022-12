Natale e Capodanno 2022 in Molise tra escursioni, brindisi e ciaspolate

REGIONE – Cosa fare tra Natale e Capodanno in Molise? Con gli amici di Attraverso il Molise non ci si annoia mai: ogni giorno un’attività tra borghi e natura, brindisi e ciaspolate. Leggi il programma dal 23 dicembre al 1° gennaio (in basso anche l’immagine):

VENERDÌ 23:

Passeggiata tra “I presepi nel presepe”: itinerario dei sapori nel mercatino natalizio – h 17.00, Borgo di Pesche (IS)

SABATO 24:

Escursione con brindisi augurale: trekking/ciaspolata sui monti del Matese – h 10.00, Campitello Matese (CB)

DOMENICA 25:

Natale in vetta: trekking/ciaspolata su Monte Campo – h 9.30, Capracotta (IS)

LUNEDÌ 26:

Escursione serale in vetta: trekking/ciaspolata su Monte Campo – h 17.00, Capracotta (IS)

MARTEDÌ 27:

Escursione serale sui monti del Matese: trekking/ciaspolata e aperitivo con vin brulé h 17.00, Campitello Matese (CB)

MERCOLEDÌ 28:

Escursione ferri taglienti: trekking sulla Montagnola Molisana con visita al museo – h 9.30, Frosolone (IS)

GIOVEDÌ 29:

Escursione a Valle Fiorita: trekking nel PNALM e aperitivo con vin brulé – h 9.30, Pizzone (IS)

VENERDÌ 30:

Escursione serale sui monti del Matese: trekking/ciaspolata e aperitivo con vin brulé – h 17.00, Campitello Matese (CB)

SABATO 31:

Escursione di fine anno in vetta: trekking/ciaspolata con brindisi – h 9.30, Capracotta (IS)

DOMENICA 1:

Escursione di Capodanno: trekking/ciaspolata sui monti del Matese – h 9.30, Campitello Matese (CB)

TUTTI I GIORNI:

Trekking “A passi sospesi”: visita al Ponte Tibetano e al borgo – h 10.30, Roccamandolfi (IS)

Escursione a cavallo: in sella tra sentieri e ruscelli – h 10.30, Sant’Agapito (IS) – Lago di Occhito (CB)

Trekking con visita alle cascate: passeggiata nel parco fluviale – h 10.30, Carpinone (IS)

Inoltre, durante i giorni della settimana, è possibile abbinare un’attività o escursione Attraverso il Molise con una Mid Day Spa presso la Fonte del Benessere Resort di Castelpetroso e beneficiare di uno sconto speciale sul prezzo qui indicato.

Tutte le attività sono rivolte principalmente ai soci, ma chiunque può iscriversi o anche solo partecipare, sia in gruppo sia singolarmente, previa prenotazione. Inoltre, su richiesta, Attraverso il Molise organizza attività specifiche anche per piccoli gruppi.

Le attrezzature necessarie sono fornite dagli organizzatori il giorno stesso dell’incontro.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.