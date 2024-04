Nel 2022 oltre 73mila accessi ai pronto soccorso in Molise

CAMPOBASSO – In Molise nel 2022 sono stati 73.376 gli accessi dei pazienti ai Pronto soccorso delle strutture di ricovero pubbliche, 251 ogni mille abitanti. Di questi, 10.566 sono stati ricoverati (14,4%), 62.560 non ricoverati e 250 i deceduti.

E’ quanto emerge dall’Annuario statistico 2022 del Servizio sanitario nazionale (Ssn). Nel report sono stati pubblicati anche gli indicatori dell’attività di assistenza farmaceutica convenzionata. Nel 2022 le ricette per specialità medicinali e galenici sono state 3.182.839, in media 10,9 per residente, per un importo totale di circa 40 milioni di euro. Il costo medio per ricetta è stato di 12,5 euro.