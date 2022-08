Numeri importanti per il bando “Turismo è Cultura 2022/23”

CAMPOBASSO – 3 milioni di euro per le annualità 2022/23, 99 progetti (86 + 13 Grandi Eventi) accolti per il 2023, 300 manifestazioni su tutta la regione. Sono gli importanti numeri del Bando “Turismo è Cultura 2022/23”, presentato quest’oggi alla stampa e che rappresenta la maggiore dotazione finanziaria dal 2018. Regione, Comuni, Pro-Loco e associazioni insieme per dare vita a eventi e manifestazioni in grado di contribuire alla migliore promozione turistica e culturale del Molise, per una nuova ed esaltante stagione all’insegna del brand “Turismo è Cultura”.

Soddisfatto il vice governatore Vincenzo Cotugno: “Teatro, musica, spettacoli, convegni, manifestazioni folkloristiche e legate alle più antiche tradizioni: è la riscoperta dell’identità del Molise che con orgoglio portiamo avanti da quattro anni attraverso questo Bando che continua ad avere il maggior gradimento da parte di tutto il territorio regionale e… a dicembre presenteremo in anticipo il calendario degli eventi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023”.