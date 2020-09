La Nuova Compagnia di Canto Popolare in concerto a Campobasso

Appuntamento per sabato 24 ottobre alle 21 per il gran finale di Sonika Poietika 2020: informazioni per l’acquisto dei biglietti online

CAMPABASSO – Il finale di Sonika Poietika 2020, rassegna musicale prodotta dalla Fondazione Molise Cultura, si concluderà a sorpresa il 24 ottobre con il concerto del più celebre gruppo della musica partenopea, la Nuova Compagnia di Canto Popolare che, dopo 50 anni di attività e numerosi riconoscimenti ottenuti, si è aggiudicato quest’anno la prestigiosa Targa Tenco come miglior album in dialetto con l’ultimo cd, edito da Squilibri, “Napoli 1534. Tra moresche e villanelle”.

Nata nel 1970 con il preciso intento di diffondere i valori della tradizione, il gruppo ottiene uno strepitoso successo al Festival di Spoleto del 1972, sotto la guida e l’egida del maestro Roberto De Simone con il quale realizza La Gatta Cenerentola. Il 1974 segna così la sua consacrazione internazionale, sancita anche dalle continue partecipazioni ai principali festival d’Europa e d’oltreoceano.

Con alle spalle numerosi album -nei quali hanno ripercorso le molteplici declinazioni di una musica aperta a infinite suggestioni- e innumerevoli concerti e spettacoli in ogni angolo del mondo, con il suo ultimo lavoro la Nuova Compagnia di Canto Popolare è ritornato alle origini, innestando la sua nuova proposta artistica sulla rivisitazione di un antico codice di villanelle e moresche che, di brano in brano, evoca le atmosfere della prima metà del Cinquecento quando Napoli era una delle più vivaci capitali europee, ricca di una produzione musicale all’incrocio tra colto e popolare, nel continuo intreccio di registri espressivi diversi.

Un lavoro firmato dal direttore artistico della NCCP, Corrado Sfogli, venuto prematuramente a mancare dopo la pubblicazione dell’album salutato da più parti come un autentico capolavoro: ed è anche nel suo nome, e per rinnovarne la lezione di vita e di arte, che la NCCP ha ripreso a solcare teatri e piazze, portando ovunque i suoni e i ritmi e le melodie di una musica senza tempo.

Attorno alla figura carismatica di Fausta Vetere, sul palco del Teatro Savoia ci saranno gli altri musicisti dell’ensemble partenopeo, vale a dire Carmine Bruno, Gianni Lamagna, Michele Signore, Marino Sorren tino, Pasquale Ziccardi e Umberto Maisto.

Biglietti

I biglietti per lo spettacolo saranno posti in vendita da giovedì 1° ottobre esclusivamente sulla piattaforma www.liveticket.it – Saranno a disposizione sia posti singoli e separati, sia posti doppi, affiancati riservati a persone congiunte. Non sarà possibile acquistare oltre due biglietti per ogni singola persona.

Nuova Compagnia di Canto Popolare

La “Nuova Compagnia di Canto Popolare”nasce nel 1970 con il preciso intento di diffondere gli autentici valori della tradizione del popolo campano. Lo straordinario successo che il gruppo ottiene al Festival di Spoleto del 1972 e del 1974 segna il suo lancio internazionale: da allora la NCCP ha ripetutamente partecipato a tutti i più importanti festivals d’Europa e d’oltreoceano,tra cui: Edimburgo, Helsinki, Berlino (Festwochen), Théatre des Nations (Caracas 1977, Amburgo 1979), Buenos Aires (Coliseum), Festival delle Fiandre, Zurigo, Salisburgo (Mozarteum), Parigi (Théatre de la Ville), Israele, Spoleto USA, Sydney (Opera House), Hong Kong, Singapore, Schwetzinger Festspiele (1990),Tokyo (Sogetsu Hall), Koeln (Opera), San Paolo(Sesc Pompeia 2001),Sofia (Sala Bulgaria 2001)Belgrado (Kolarca 2002),London (Riverside Studios) Monaco (Herculees Saal), Madrid, Barcellona (Palau de la Musica), Atene (Teatro Lycabettus 1997, e Dora Stratou 2002), Budapest (Teatro Talia 2003), Il Cairo (Teatro dell’Opera 2003)…. Il gruppo ha alternato alla sua attività musicale anche quella teatrale, promuovendo e partecipando a numerosi spettacoli:La Cantata dei pastori, La canzone di Zeza, La Gatta Cenerentola, La Perla Reale, Sona sona….Per questo motivo Eduardo de Filippo li volle ospiti nel suo teatro: il San Ferdinando di Napoli.

Ripercorriamo le tappe del gruppo in questi ultimi anni. Sono gli inizi degli anni ’90,lo spirito è il medesimo,il progetto è immutato. Un album di nuovi brani per la CGD segna felicemente il ritorno del gruppo dopo una lunga assenza: il titolo è “Medina”, nome di una antica porta napoletana che è lo stesso della città santa d’Arabia e di varie città della Spagna,racchiudendo così in un’unica parola lo sforzo per intrecciare culture diverse e di fare musica al di là dei confini. Medina va in tour non solo in Italia:il 1992 vede impegnata la NCCP anche a Cordoba, Caracas,Tokyo,in giro per il mondo che è anche occasione di nuovi stimoli ed idee. Ma il ’92 è anche l’anno di una sorprendente apparizione al festival di Sanremo,proprio con un brano di Medina (Pe’ dispietto),che ottiene il prestigioso premio della Critica. La storia della Nuova Compagnia prosegue negli anni ’90 con spettacoli in Italia e turnée all’estero (nel ’93 in Grecia al festival Internazionale del Mediterraneo,nel ’94 in Irlanda al Festival Internazionale di Dublino). All’inizio del 1995 un nuovo album “Tzigari ” che riprende il nuovo stile della NCCP, mai racchiuso in se stesso, ma sempre aperto a nuove voci ed ispirazioni. Nel settembre ’96 esce l’album “InCanto Acustico”,che raccoglie i brani più significativi del gruppo,registrati durante l’omonima tournée teatrale realizzata nello stesso anno. Nel 1997 viene firmato un nuovo contratto discografico con la EMI: il primo risultato è il loro album dal titolo “Pesce d”o mare”, nel quale il gruppo, oltre ad un rinnovato impegno nel proporre melodie mediterranee di chiara matrice tradizionale, propone nuove contaminazioni con artisti di diversa matrice culturale.Da citare al riguardo la collaborazione con Angelo Branduardi e Zulù dei 99 Posse.

Il mese di gennaio del 99 si apre con una tournèe per le più importanti organizzazioni di rassegne di musica classica (GOG di Genova,Accademia S. Cecilia di Roma, Accademia Chigiana di Siena,Teatro Rossini di Pesaro,Camerata Musicale Barese,Teatro Bellini di Catania….) che ha ottenuto unanimi consensi di pubblico e di critica. Nel 2000 tournée in Brasile dove hanno suonato per la manifestazione “Todos os cantos do mundo ” al teatro Sesc Pompeia di S. Paolo. Nel 2001 esce il nuovo album dal titolo “La voce del grano” stampato dalla etichetta “Forrest Hill” e distribuito dalla Harmony Music.Nel gennaio 2002 quest’album è risultato fra i primi 20 migliori cd del mondo nella classifica stilata dai giornalisti della “World Music Charts Europe”.Sempre nel 2002 la NCCP ,in tournée negli istituti italiani di cultura del mediterraneo, si è esibita a Sofia, Rabat, Casablanca,Atene,Salonicco e Belgrado. A settembre dello stesso anno è stata invitata da Rai Uno a partecipare a Sorrento al centenario della canzone “Torna a Surriento” insieme a Dionne Warwick ed Andrea Bocelli. Ma non è tutto, nei due anni successivi la NCCP è stata nuovamente a Belgrado al teatro “SAVA CENTER”, un concerto con oltre 3000 paganti, e nell’occasione lo stesso fu registrato e successivamente trasmesso via satellite dalla televisione di Stato. Il tour ha portato la NCCP in Islanda, Stoccolma, Helsinki, Washington, Spagna e Grecia, qui invitati personalmente dal sindaco Dora Backojanni per esibirsi nella festa più importante di tutta la Grecia, “La festa degli aquiloni” nella splendida cornice della collina di Philopappo.

A Dicembre 2005 è stato pubblicato il nuovo CD dal titolo “Candelora”,co-prodotto con RAI TRADE, e da questo nuovo Cd parte il nuovo spettacolo, presentato nei Teatri d’ Italia e del mondo,in questo lungo tour durato 2 anni la NCCP ha presentato il nuovo progetto musicale terminato in America Latina, tra cui ricordiamo Tucùman, Montevideo, Lima… etc…Il 2008 si apre ancora con il tour mondiale di candelora, terminato a gennaio 2009 a Volos, Grecia al festival internazionale di musica e teatro. Gli anni successivi, vedono ancora la nccp protagonista sulla scena mondiale, lo spettacolo “candelora” viene replicato ben 54 volte. Nel 2010 a maggio la nccp è invitata dalla signora ORFF in Germania, in occasione di un concerto commemorativo del grande Maestro Carl ORFF. Da qui nasce un accordo per la registrazione di un live in occasione del concerto al BMW Welt Auditorium di Monaco, e prende il via il nuovo tour. Il nuovo anno inizia con 2 concerti in Colombia, al Cartagena international music festival, ai quali hanno assistito oltre 2000 spettatori, entrambi i concerti sono stati trasmessi dalla televisione di stato colombiana. La nccp, parte poi per un tuor in Europa, prima in Lussemburgo, un concerto organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, Grecia e Germania, un tour nuovo ricco di novità e musica e dopo una breve pausa riparte il tour in Italia tra festival e spettacoli vari.

Tanti concerti, tanta musica da presentare ancora, dopo esser stati ospiti nei concerti di Pino Daniele siamo ripartiti in tour ancora altre città, tanti chilometri per presentare o ripresentare il nuovo spettacolo ricco di novità. L’anno dopo ci vede protagonisti ancora di un tour in Grecia con lo spettacolo “Mare Nostrum” per poi ritornare in Italia e riprendere il nuovo tour che ci ha portato in tante città, Lucca, Milano, Ascoli etc..La Nuova Compagnia di Canto Popolare sarà, inoltre ospite a numerose trasmissioni televisive, e presenterà nel mese di maggio il primo singolo del nuovo Album del quale è prevista l’uscita a fine giugno. Con l’uscita del nuovo album si festeggiano i 50 anni di attività del gruppo, 50 anni in buona compagnia…saremo a Milano, Torino, Firenze, Aosta, Roma, Napoli è in tutti i maggiori festival nel mondo.