Open day per il classico e scientifico dell’Istituto Alfano il 15 gennaio 2022

TERMOLI – Sabato 15 gennaio 2022 l’Istituto “Alfano” apre le porte dei Licei della città: dalle 15:00 alle 20:00, gli studenti e le famiglie potranno visitare il liceo Classico di via Asia n. 2 e il liceo Scientifico di viale Trieste 10 e partecipare ai laboratori offerti da studenti e insegnanti, prenotando già da oggi la propria visita.

Le novità di quest’anno, oltre al ritorno in presenza e le conferme del Liceo Sportivo e del Liceo Biomedico: la nuova prima classe “Rondine” dell’indirizzo di Liceo Scientifico, che prenderà il via a settembre in collaborazione con la Fondazione “Rondine”, il potenziamento linguistico con ore opzionali di conversazione e docente di madrelingua, il percorso innovativo STEAM curriculare per l’indirizzo di Scienze Applicate.

É possibile prenotare la propria visita dal sito della scuola www.iissalfano.edu.it: semplice compilare il modulo di prenotazione, dopo aver selezionato il plesso che si intende visitare e la fascia oraria preferita; semplici le regole da seguire per i visitatori: ingressi in cinque fasce orarie (alle 15:00, alle 16:00, alle 17:00, alle 18:00 o alle 19:00), gruppi di ingresso di non più di 14 persone, non più di 7 gruppi per ogni ora, accesso con mascherina FFP2 e Green Pass valido per i maggiorenni, due i punti di accesso ad ogni struttura, 10 minuti per assistere ad ogni laboratorio, durata totale della visita: 1 ora. Per la visita al Liceo Scientifico ogni alunno può avere al massimo un accompagnatore maggiorenne, mentre per il Liceo Classico gli accompagnatori maggiorenni possono essere anche due.

I visitatori dovranno trovarsi agli ingressi dieci minuti prima dell’orario previsto per la visita: gli accessi saranno da via Campania e viale Trieste per lo Scientifico e da via Asia (due punti di ingresso distanziati) per il Classico.