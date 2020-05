Partita la Fase 2, ecco tutte le misure per il Molise

CAMPOBASSO – Partita in Italia la Fase 2 di convivenza con il Coronavirus. Sono 4,4 milioni le persone che tornano al lavoro in seguito a questo primo allentamento del lockdown. Ripartono la manifattura, le costruzioni, il commercio all’ingrosso legato ai settori in attività. Bar e ristoranti potranno riprendere l’attività solo con la consegna a domicilio o con l’asporto; mentre restano sospese le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle già autorizzate.

Sono consentite visite “per incontrare i congiunti”, pur rimanendo il divieto di assembramenti. Vengono riaperti al pubblico parchi e giardini. Per l’attività motoria è stato rimosso il limite della “prossimità alla propria abitazione”, sono permessi gli allenamenti a porte chiuse per gli sport individuali, per atleti dichiarati di interesse nazionale dal Coni.

Ma non tutte le regioni si sono attenute solo alle disposizioni del DPCM del 26 aprile scorso e diversi governatori – come riporta l’agenzia di stampa AGIMEG – hanno emanato ordinanze con maggiori aperture. Primo esempio è stata la Calabria. Ecco le misure prese in Molise: